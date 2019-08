LANA JURČEVIĆ SKINULA GAĆICE I S DEČKOM OPALILA BIZARNU FOTKU: ‘Ova slika najpreciznije prikazuje da sve u životu radimo zajedno’

View this post on Instagram

Hvala mom suborcu, prijatelju, motivatoru, zastitniku, ljubavi, najzabavnijoj i najtoplijoj osobi koju znam, na 2 godine srece i sto mi nijedan dan lice nije tuzno… i sto me nerviras tocno onoliko koliko treba za odrzavanje harmonije 🤣. Od svih slika, ova najpreciznije prikazuje da sve u zivotu radimo – zajedno 😆😆 i da se u svim situacijama snalazimo – kako znamo 🤷🏻‍♀️💪🏼. Love ya @xolor_ ❤️