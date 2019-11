LANA JURČEVIĆ SELFIJEM FANOVE OBORILA S NOGU: ‘Ma kakva Beyonce i Rihanna, najljepša je naša Lana’

View this post on Instagram

Ovo sam ja neki dan. Vidim se kako bjezim iz skole. Vraca me u godinu neku daaaavnu, vise se i ne sjecam koju 😄. Nije mi nesto islo, sve mi je to bilo pre sputavajuce i strogo. Osim filozofije, etike, hrvatskog… Ja sam kreativac. Mrzim brojeve i papire. Ispadam bas glupa kad dode do toga. Zato imam napade ideja do te mjere da u minuti mogu toliko skakati s teme na temu, da me nitko ne moze pohvatati o cemu pricam, imam strast da stvaram toliko stvari, strasti za radom, pucam po savovima kao sto je rijetko tko za knjigom pucao. Kad kazu – voli svoj posao i nikad neces u zivotu raditi ni sata. E tako ja zivim cijeli svoj zivot. Em sto se tice muzike, em drugih milijun drugih stvari koje radim i vezano i ne vezano uz to. Ja sam sljaker. A ne fina guza koja ocekuje da sve drugi naprave. I zao mi je sto se vise ne radi na razvoju djece u skolama, ne isputuju njihovi talenti, senzibiliteti i bolje ih se usmjerava. Rijetko tko s 18 god zna sto zeli u zivotu jer nitko ne radi na tome, a moraju odluciti sto ce i gdje ce. Cak i ako znaju, mozda nisu hrabri biti ustrajni ili nemaju podrsku oko sebe, pa se na kraju nadu za nekim stolom u nekom uredu i mrze i sefa i svoje radno vrijeme. Mijenjate posao ako ga ne volite. Slusajte srce. Uvijek cete biti u tome bolji 300x.