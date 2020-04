LANA JURČEVIĆ SE OGLASILA O KORONAVIRUSU: ‘Svi znamo u teoriji, ali kad osjetiš na koži, drugačije je…’

Pjevačica tvrdi da ‘iza svega ovoga što se događa postoji jedna velika lekcija’

Na pandemiju koronavirusa osvrnula se i pjevačica Lana Jurčević koja je na Instagramu objavila video talijanskog svirača koji svira na balkonu. Uz snimku je izrazila svoje mišljenje o trenutačnoj situaciji u Hrvatskoj i u svijetu.

LANA JURČEVIĆ UTEGLA POPRSJE U UBOJIT DEKOLTE: Fanovi zavapili: ‘Zašto? Neki od nas imaju slabo srce’

“Ja stvaaarno vjerujem da postoji jedna velika lekcija iza ovog svega sto se događa. Svatko će za sebe izvuci nešto i shvatiti nešto i nadam se, primijeniti u svom životu u budućnosti. Nešto što je iznad materijalnog, statusnog, površnog. Iako te sve stvari znamo u teoriji, ali kad osjetiš na koži, drugačije je. Shvatiš koliko se u sekundi sve može promijeniti, kako smo krhki i nemoćni kad nemamo kontrolu, kako je život dragocjen i kako je najljepše od svega pomoći, pa makar to značilo i biti zatvoren u kući i pridržavati se svega sto nam kažu, a kamoli nešto drugo. Nekima djeluje prenapuhano sve, a neki se pripremaju kao da je apokalipsa. Tko zna sto nas čeka, ali svatko od nas ima nekoga za koga se boji, ako se već ne bojimo sami za sebe. Budite mi dobro i uskoro ćemo mi ovaj virus u dupe opaliti kroz disciplinu i dobru vjeru. Podrška za sve one koji rade 24/7 da bi drugima omogućili što veću sigurnost, ali i oporavili one kojima to treba”, napisala je.

“Ovo je lekcija za cjelokupno čovječanstvo, da napokon počnemo cijeniti ljude oko sebe, život i zdravlje”, “Nesto najrealnije i najljepše sto se moglo pročitati, vidjeti i čuti ovih dana”, “Draga, već dugo nisam pročitala kvalitetniji i emotivniji tekst”, pisali su joj fanovi u komentarima.

LANA JURČEVIĆ OTKRILA SVE O VELIKOJ ŽIVOTNOJ PREKRETNICI: ‘To se nije dogodilo jučer, kuhalo se godinama…’