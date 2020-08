LANA JURČEVIĆ PRIZNALA: ‘Godinu dana nisam uopće jela meso, osjećala sam se 300 posto bolje…’

‘Korona me malo razmrdala i sad mi se ‘zalomi’ meso tu i tamo. Ali to je recimo samo 5% moje prehrane. Nisam preponosna na sebe zbog toga, ali je to i dalje puno, puno bolje nego što sam radila 90% mog života’, napisala je pjevačica, između ostalog, na svom Instagramu

Lana Jurčević na Storyju je otkrila da godinu dana nije konzumirala meso te da se puno bolje osjećala. Ipak, tijekom pandemije koronavirusa počela ga je ponovno jesti, ali samo povremeno.

“Što se tiče mesa.. Prestala sam ga jesti prije nekih godinu i pol. I zbog sebe i zbog životinja. Godinu dana ga nisam jela uopće i osjećala sam se 300% bolje, iako sam cijeli život baš bila mesožder. Smanjila sam i mliječne proizvode. Riješila sam si puno nekih stvari s organizmom povezanih sa stresom, ali i odabirom hrane. I dalje mislim da komercijalno meso kao i bilo koja industrija koju konzumiramo (kao i kozmetika) je krcata antibioticima, hormonima (i kemikalijama) i naravno da nismo zdravi. Korona me malo razmrdala i sad mi se ‘zalomi’ meso tu i tamo. Ali to je recimo samo 5% moje prehrane. Nisam preponosna na sebe zbog toga, ali je to i dalje puno, puno bolje nego što sam radila 90% mog života”, napisala je.

