LANA JURČEVIĆ POKAZALA NOGE U MREŽASTIM TAJICAMA: ‘Izgledam kao umotani kulen’

#TkoČekaTajDočeka ? Možda da, možda ne. Al znam da čekanje ubijaaaaa 🤯😂 Ima neka ‘tableta’ za to 😇? Netko čeka vikend, netko ljubav života, netko nove prilike.. a što čekaš ti? Sigurno ima nešto – utješi me ✨