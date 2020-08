LANA JURČEVIĆ POKAZALA KAKO IZGLEDA BEZ PHOTOSHOPA: ‘Uprasila sam se i imam hrpu celulita…’

View this post on Instagram

Repost: @la_piel REALNOST. Cijeli zivot sam se bavila sportom i bila fit, sve je bilo na svom mjestu, nije trebao ni photoshop. U svijetu gdje su savrsenosti bile neophodne za uspjeh, vjerujem da su nesavrsenosti danas, upravo ono sto nas cini stvarnima i bliskim vama koji citate. Svoj fizicki izgled sam stavila na sporedno mjesto, priroritete dala nekim drugim stvarima… Vise sam se posvetila poslu, stvaranju i kreativnosti, nego ‘peglanju’ nedostataka. Neke od nas cijeli zivot pate da dosegnu slike sa instagrama, iz casopisa… a neke su vec dio tog svijeta (evo me :)) i ako slucajno nisi takav kakav se ocekuje da budes: ‘savrsen’ opet nije dobro. Mozda je cak i gore, jer je uvijek tisucu ociju uprto u tebe. Iako su me sto puta poskrivecki snimali i fotkali na plazi, (btw nikad mi to nije bilo ugodno, ali vise zbog ne imanja privatnosti), ali ove godine (u dan i pol mog ljetovanja), bilo mi je neugodno. Jer ajme, kakva cu ispasti na tim slikama… Nemam kontrolu nad tim, snimali su me iz bazena, pa sa lezaljki, imali moje snimke u svojim telefonima, i tko zna gdje je to zavrsilo… Onda mi je pukao film i odlucila sam snimiti ovaj video. Jer znam da vas je stotine i stotine tisuca koje imaju taj ‘problem’. Ne osjecamo se dovoljno dobro u svojoj kozi. Sram nas je ponekad. A nekad i cesto. Mozda smo realne u procjeni, mozda nismo, ali hej, ipak je to moja koza. Jedina koju imam. Bar je glatka ako nista drugo 😊 Zelim li to mijenjati? Zelim. Ali ne da udovoljim ikome, osim SEBI. Zelim se posvetiti vise svom zdravlju, organizmu, vjezbati… a to samo po sebi donosi rezultate. U estetskom smislu. Do tada – ajmo se prihvatiti kakve jesmo i jednostavno si nekad dati oduska i ne osjecati griznju savjesti. Treba ponekad i sebi oprostiti 🙏🏼 Podijeli i ti svoju pricu ako zelis… ❤️ Bilo u komentar ili jednostavno objavi ‘pravu sliku’ sebe i stavi #StvarnaJA Ovo su vremena u kojima se trebamo podrzavati, pogotovo jedna drugu. 👩🏻‍🤝‍👩🏼 Ja sam za to da se borimo za ovakve teme, ali ne mogu sama… treba mi vasa pomoc. 🙏🏼💪🏻 #StvarnaJA