LANA JURČEVIĆ PODRŽALA APEL VLADI NINE BADRIĆ I PORUČILA: ‘Ja ću se odreći svojih 70 do 100.000 kuna za početak’

UNICORN 🦄 we all have super powers and that magic in ourselves. Just belive in it! Mozda sam nesto i naslijedila, mozda sam nesto i naucila, a mozda sam se nesto i natjerala. A to je da se ne predajem. Ja ne znam dal se volim mucit’ al sto mi je teze, to ja vise grizem 😂 Boze pomozi. Jadna ja sa samom sobom i svi oko mene sa mnom. Ali mislim da je to do neke ljubavi i strasti prema necemu ili nekome. Vizije. Milijardu misli koje mi prodju kroz glavu u minuti, stvari koje sanjam po noci… Doduse, odustajala sam ja od hrpe gluposti i gubitaka vremena, ponekad i od ljudi… ali nikad od onoga sto je imalo caroliju u sebi. Sve se to isplati. Sto kroz srecu. Sto kroz zadovoljstvo. Ponekad i kroz materijalno, ali to je uvijek samo posljedica neceg. Kasnije vam taj dio i postane ne bitan. Osim onog prvog. To je prava hrana i pravo gorivo. Koliko god zvucalo kao klisej, nemojte prestati nikad vjerovati u caroliju… i ne predajte se kad nadete tu iskricu… ✨ Sto je to od cega vi ne odustajete i u cemu ste pronasli svoj smisao?