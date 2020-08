LANA JURČEVIĆ PODIJELILA SNAŽNU PORUKU NAMIJENJENU SVIM ŽENAMA: Odmah se javio hejter, a pjevačica mu nije ostala dužna

View this post on Instagram

Rijeci… znaju biti ostrije od noza 🔪 😢. Ali, NE DAJTE da vas diraju. Niste tu da udovoljavate drugima, vec sebi. Ono sto vas cini sretnima, jedino je to bitno. 🙏🏼 Uvijek ima mjesta za napredak i za rad na sebi. Ali u smjeru u kojem vi zelite ici, a ne u smjeru koji vam drugi namecu. ❣️#stvarnaja