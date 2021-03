LANA JURČEVIĆ OTVORILA DUŠU: ‘Čudna sam sama sebi kad nisam tako ‘poletna’ kao inače, ali neću se smijati na silu’

Lana kaže kako je sasvim u redu biti i namrgođen i neraspoložen te da ne treba glumatati

Pjevačica Lana Jurčević u podužem postu pod naslovom “Nasmij se: a ako ne možeš, odglumi dok se ne nasmiješ” pratiteljima na Instagramu otkrila je da je trenutno u teškom periodu života kada više nije poletna kako je navikla. No, ona se, kaže, ne želi smijati na silu, a ta faza će je proći.

LANA JURČEVIĆ NEUTJEŠNA ZBOG SMRTI BAKE: ‘Danas je na drugi svijet otišla mala buhtlica koja se nikad nije žalila’

Lana je uz svoju iskrenu ispovijest podijelila i fotografiju na kojoj pozira u dugoj svijetloj kariranoj košulji ispred ogledala, a uspjela se je i malo nasmijati.

“Ja sam stvarno netko tko je full pozitivnog duha i sreća kao sreća me veseli (ako netko može shvatiti ovu formulaciju uopće ha, ha), volim sunce kad me probudi ujutro i iskopa mi oči. Volim kad nađem nešto za doručak u frižideru, kad prođe dan, a da nije bio potres i ne čujem tu tutnjavu, kad slušam dobru mjuzu, kad pričam sa zanimljivim ljudima, kad pišem pjesme, smišljam melodije, spotove, kad stvaram neke nove ideje i projekte ili nađem nešto novo na netu i naučim hrpu stvari. Sve su to uglavnom – male stvari, male stvari…

LANA JURČEVIĆ ZAČUDILA PRIZNANJEM: ‘Od zarade nisam kupila ni gaće. Ne znam koliko imam na računu’

I čudna sam sama sebi kad nisam tako ‘poletna’ kao inače, ali neki procesi iznutra jednostavno se moraju odraditi. I kad kažem ‘fake it till you make it’ – ne mislim to. Mislim da je skroz ok biti i namrgođen i neraspoložen i onakav kakav svatko od nas je u određenoj fazi, pogotovo pred svojom okolinom koju smo si odabrali (ok, u poslu je ok fejkati malo i dignut ručnu čisto da ne prenosiš to i na druge). Dopušta se malo odstupanje u toj kategoriji. Za sve ostalo, ajmo si dati vremena…”, napisala je Lana.