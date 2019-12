LANA JURČEVIĆ OTKRILA ŠTO RADI S PROSTIM FOTKAMA KOJE JOJ ŠALJU FANOVI: ‘Svašta znam dobivati!’

Osim što je uspješna pjevačica, Lana je i poduzetnica koja je, kaže, sve sama uspjela ostvariti

Pjevačica Lana Jurčević vrlo je aktivna na društvenim mrežama putem kojih svojim pratiteljima dijeli skoro sve svoje aktivnosti i misli. No, upravo zato što je otvorena i bez dlake na jeziku, zna upasti i u neugodne situacije.

“Svašta znam dobivati! Ljudi oko mene već znaju koji tip zvuka proizvedem kad me nešto ubode u oko! Svi znaju, aha, opet je stigla jedna takva fotka. Ja ne znam, što bi se točno trebalo dogoditi nakon što ja to vidim? Osim da mi pozli. Ne znam što oni misle da će se dogoditi? To mene stvarno zanima”, rekla je u intervjuu kojeg je dala Danielu Delali za “Dan De“.

Osim što je uspješna pjevačica, Lana je i poduzetnica koja je, kaže, sve sama uspjela ostvariti. Ipak, podrška obitelji i dečka Filipa u javnosti puno joj znači.

“Baš sam bezbrižna, sve je na svom mjestu. Nisam ti ja od velikih riječi, i u poslu šutim i radim, štedljiva sam po pitanju svog ljubavnog života. Kad imaš nešto svoje, želiš da je tvoje”, kazala je.