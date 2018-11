LANA JURČEVIĆ OGOLILA DUŠU PRED FANOVIMA: ‘Ponekad želimo nešto toliko jako, a nikako da dođe’

View this post on Instagram

Svima nam se ponekad događaju stvari koje ne želimo – ali ja ih zovem ‘čišćenje’. Micanje svih ljudi i događaja koji ne trebaju biti više dio tvog života. Ponekad želimo nešto toliko jako, a nikako da dođe. Ali doći će, ako treba doći. A u prvom slučaju – imaš moju potporu, samo izdrži… jer dolaze bolji dani, koliko god otrcano zvuči. 💪🏼💪🏼 Do tad, trči, vrišti, vježbaj, skači i duboko udahni 🙏🏻 #puremovebra @reebokcroatia #redefiningSuppport