LANA JURČEVIĆ: ‘Ja sam se načekala, namučila i naradila za sve što sam ostvarila. Radim i po 12 sati dnevno…’

Lana Jurčević na Instagramu je objavila poduži motivacijski tekst u kojemu je otkrila kako je uspjela u poslu s proizvodima za njegu kože. Istaknula je da se načekala i namučila za sve što je ostvarila te da nerijetko radi i po 12 sati dnevno.

“Snovi se ostvaruju. Ja sam vam hodajući primjer i dokaz za to i želim da i vi vjerujete da je sve moguće! Često mi znate pisati da vas je nešto što sam negdje rekla ili napisala ohrabrilo ili dalo vam nadu, vjeru… i meni je to najveća nagrada na svijetu. Vjerujte. SAMO – da ne brkamo stvari. Vjerovati u snove i ostvarivanje naših najdubljih želja ne znači probuditi se ujutro i ugledati sve to pred sobom”, započela je.

“Ja sam se i načekala, namučila, a bome i naradila za sve što sam ostvarila. A mislim da sam puno, kad se okrenem iza sebe, ali i kad pogledam kako sam provela današnji dan (da nisam dupe odlijepila od stolice i oči od ekrana evo sad već 12 sati i još nisam gotova), da znam i imam plan šta radim i kako do kraja 2021, ako nas u meduvremenu još i neki meteor ne pogodi”, napisala je pjevačica.

Dodala je da je nedavno naišla na komentar “od čega Lana živi” te da je odgovorila da prodaje maglu. “Prvo, riješite se površnih ljudi, površne i ograničavajuće okoline. Drugo, zasukajte rukave i IDEMO”, napisala je između ostalog Lana.

