LADY GAGA PROGOVORILA O SVOJOJ OVISNOSTI: ‘Preplaši me kada se sjetim kako sam ležala okružena žoharima i kokainom’

Gaga, pravog imena Stefani Joanne Angelina Germanotta kaže da je eksperimentirala s drogom u umjetničke svrhe, inspirirana Davidom Bowiejem i Mickom Jaggerom

Američka glazbenica Lady Gaga u novoj biografiji “Everyone Loves You When You Are Dead” koja izlazi 5. svibnja daje rijedak uvid u svoj život prije nego je postala slavna te otvoreno progovara o ovisničkoj prošlosti, piše NME.

LADY GAGA I ZARUČNIK NISU PREKINULI ZBOG BRADLEYJA? ‘Vidjeli ste ono što smo mi željeli da vidite’

U jednom dijelu knjige koju je napisao Neil Strauss, Gaga kaže kako je ponekad preplaši kada razmišlja o tome kako je ležala u svom stanu u New Yorku okružena bubama i žoharima te zrcalima i kokainom posvuda, bez interesa da radi išta osim da stvara glazbu i drogira se.

Gaga, pravog imena Stefani Joanne Angelina Germanotta kaže da je eksperimentirala s drogom u umjetničke svrhe, inspirirana Davidom Bowiejem i Mickom Jaggerom.

“Nisam imala loše djetinjstvo. Sve stvari kroz koje sam prošla bile su dio moje vlastite potrage za umjetničkim putovanjem da se zaj…. kao (Andy) Warhol i Bowie i Mick”, piše u knjizi.