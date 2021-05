LADY GAGA OTVORILA DUŠU O NAJVEĆOJ TRAUMI U ŽIVOTU: ‘Producent me silovao kad sam imala 19 pa izbacio na cestu. Ostala sam trudna…’

Lady Gaga silovao je producent kada je imala samo 19 godina. Zbog traume godinama nije htjela pričati o tome. U nedavnom intervjuu otkrila je da je nakon silovanja ostala trudna

“Kad sam imala 19 godina proživjela sam nešto što nikome ne bih poželjela”, započela je svoju priču Lady Gaga u emotivnom intervjuu u premijernoj epizodi emisije ‘The Me You Can’t See’ kod Oprah i princa Harryja. Lady Gaga istaknula je kako je otupjela nakon napada te da je potisnula to sjećanje.

“Imala sam 19 godina. Producent je samo došao do mene i rekao mi da se skinem. Rekla sam mu ‘ne’ i tada je počeo prijetiti. Rekao mi je da će mi uništiti karijeru”, rekla je Gaga i zatim briznula u plač.

Pjevačica i oskarovka nije htjela imenovati producenta, no upozorava da je glazbena industrija jedno opasno mjesto za raditi. Iako je bila u bolovima, nije naišla na odgovarajuću skrb. Točnije, kada je došla u bolnicu zbog fizičkih bolova, poslana je psihijatru umjesto doktoru opće prakse.

Poslali je psihijatru

“Tjednima mi nije bilo dobro. Povraćala sam, a osoba koja me silovala me samo izbacila na cestu i poslala roditeljima na skrb. Bila sam zatočena u studiju mjesecima”, istaknula je Gaga. Rekla je da je prije bila sklona samoozljeđivanju kako bi skrenula pozornost na sebe.

“Dugo sam se rezala. Samoozljeđivanje sam uspjela zaustaviti kada sam shvatila da to što radim činim kako bih pokazala ljudima da sam u boli umjesto da im kažem”, kaže Gaga. Tvrdi da je doživjela živčani slom te da poslije silovanja više nije bila ista osoba. Naglasila je da konstantno radi na sebi te da tek sada, nakon nekoliko godina, može otvoreno pričati o tome što joj se dogodilo.

“Naučila sam se nositi s tim što mi se dogodilo. Tek sada vidim neku promjenu i osjećam se bolje”, zaključila je pjevačica.

