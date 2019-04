LADY GAGA I ZARUČNIK NISU PREKINULI ZBOG BRADLEYJA? ‘Vidjeli ste ono što smo mi željeli da vidite’

Izvor blizak Gagi tvrdi da su pjevačica i zaručnik prekinuli zbog njegove bolesne ljubomore

Nakon ovogodišnje dodjele Oscara počelo se šuškati da su Lady Gaga i Bradley Cooper u ljubavnoj vezi te da je pjevačica zbog njega prekinula sa zaručnikom Christianom Carinom. No, izgleda da to ipak nije pravi razlog. “Najprije želim reći da su društvene mreže WC interneta. Vidjeli ste ono što smo mi željeli da vidite. To je ljubavna pjesma. To je ljubavna priča i mi smo naporno radili na njoj”, rekla je Gaga u talk showu Jimmyja Kimmela.

Maltretirao ju je

Iako je stala na kraj glasinama koje je povezuju s Cooperom, sada su počela su nagađanja da je Gaga Christiana zamijenila glumačkim kolegom Jeremyjem Rennerom s kojim posljednjih dana provodi mnogo vremena. No, čini se je i tu riječ samo o glasinama. Ako je suditi po izvoru bliskom pjevačici, Gagi i Christianu presudila je ljubomora . “Ona je odlučila da više ne želi biti u tom odnosu. Njegova ljubomora prevršila je sve mjere. Stalno je želio znati gdje je ona i što radi, maltretirao ju konstantnim porukama i nije se lijepo ponašao. Njezinim prijateljima to se također nije svidjelo”, rekao je izvor za strane medije.

