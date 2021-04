LADY GAGA DOČEKALA PRAVDU: Zbog pucnjave na njezina šetača pasa uhićeno čak petero ljudi, a motiv im je – da ne povjeruješ

U veljači ove godine u Hollywoodu muškarac naoružan poluautomatskom puškom pucao je na šetača pasa Lady Gage i zatim pobjegao u bijelom vozilu s ukradena dva francuska buldoga, piše E!News.

Policija je potvrdila kako su uhićeni osumnjičeni James Jackson, Jaylin White, Lafayette Whaley, Harold White i Jennifer McBride.

Five people have been arrested and charged for their alleged involvement in the February shooting and robbery of Lady Gaga's dog walker https://t.co/CUrEzdRefK

— CNN Breaking News (@cnnbrk) April 29, 2021