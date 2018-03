KYLIE ŠOKIRA NA SVE NAČINE: Prvo pokazala torbice vrijedne milijun dolara, a onda i svoju (pre)seksi igru sa sestrom

Kylie je snimila selfie sa svojim torbicama vrijednijim od trosobnog stana, a potom provocirala i prilično sugestivnom fotografijom sa sestrom.

Klan Jenner-Kardashian je prilično bogat no selfie 20-godišnje Kylie možda najbolje pokazuje do kojih perverzija to bogatstvo seže. Prije svega, mlađahna starleta ima garderobu samo za svoje torbice, a kako procjenjuje Mirror, samo iz onoga što se može vidjeti na selfiju, torbice su vrijedne više od milijun dolara.

Tako je pokazala čitav red Hermesovih torbica Birkin i Kelly, namjanje njih 23. Cijene im počinju sa “skromnih” 16.000 dolara za kožnate verzije a dosežu i do gotovo 50.000 dolara za one od nojeve kože. Tu su još i nezaobilazna Chanelova kolekcija, Dior, Gucci, i, za pravu mjeru, i dobra porcija Balenciage.

Doduše, pitanje je koliko je od tih torbica Kylie stvarno “iskeširala” obzirom na to da joj dizajerni često poklanjaju torbice kako bi ih nosila na raznim događajima.

No Kylie nije zapostavila ni svoje fanove koje torbice previše ne zanimaju. Već idući dan je objavila prilično sugestivnu fotografiju sa sestrom koja drži bombon u ustima uz status “Treba netko dražeju protiv kašlja?”