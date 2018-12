KYLIE JENNER POZIRALA S KĆERI PA PODIGLA PRAŠINU: Jednu stvar fanovi su joj jako zamjerili: ‘Ovo je prežalosno’

Kylie je dosad objavljivala razne fotke sa svojom kćeri, no ovo je prvi put da su bile na pikniku u parku

Kylie Jenner na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj leži na prostirci na travnjaku sa svojom kćeri Stormi. Kako je napisala uz fotografiju, bio je to Stormin prvi izlet u park što je izazvalo nevjericu njezinih obožavatelja. “Prvi izlet u park? To je prežalosno”, “Kako to da Stormi nikad dosad nije bila u parku?”, “Trebalo ti je godina dana da je odvedeš u park”,”Iznenađena sam što joj je ovo prvi izlet u park, ali vjerojatno su razlog paparazzi” komentirali su fanovi.

No, bilo je i onih koji su stali u obranu slavne starlete. “Ljudi koji se čude što Stormi nikad nije bila u parku su isti oni ljudi koji misle da je u redu odvesti malo dijete u vodeni park”, napisala je jedna pratiteljica.