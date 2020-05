KYLIE JENNER OSTALA BEZ TITULE NAJMLAĐE MILIJARDERKE: ‘Krivotvorila je porezne prijave’

Reality zvijezda i poduzetnica Kylie Jenner ostala je bez titule najmlađe milijarderke na svijetu jer je krivotvorila podatke o svom bogatstvu koje je stekla putem firme Kylie Cosmetics, piše Daily Mail.

U detaljnom izvješću koje je utemeljeno na objavi javnih financija, Forbes je u petak klan Jenner-Kardashian optužio za stvaranje “mreže laži”. Kylie je “lagala o podacima tvrtke i krivotvorila je porezne prijave” kako bi je nazvali milijarderkom.

Na temelju podnesenih prijava firme Coty, koja je u siječnju stekla 51 posto udjela u Kylienoj tvrtki, Kylie Cosmetics je ostvarila prihode koji su daleko niži od onih koje je godinama prikazivao klan Jenner-Kardashian. Inače, nakon prodaje brend je procijenjen na 1,2 milijarde dolara.

Forbes svom novom izračunu Kylieno bogatstvo procjenjuje na 900 milijuna dolara.

“Forbes sada smatra da Kylie Jenner, čak i nakon što je zaradila otprilike 340 milijuna dolara nakon uplate poreza od prodaje, nije milijarderka”, stoji u njihovu najnovijem izvješću.

Kylie je sve to porekla oglasivši se preko svog Twittera.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020