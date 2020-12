KYLIE JENNER IZAŠLA U JEFTINOM GRUDNJAKU, ALI PAZITE ŠTO JE NAVUKLA NA NOGE: Tko bi još za ovo dao 183.000 kuna

Dok su ju na početku mnogi zvali ružnim pačetom, danas Kylie svojim atraktivnim izgledom privlači jednako pažnje kao i njezine starije sestre

Najmlađa sestra iz klana Kardashian-Jenner, Kylie, nerijetko privlači pažnu svojim izazovnim kombinacijama.

Ovaj put na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u old school trapericama i grudnjaku u boji kože.

Zanimljivo je kako Kylie često uspješno balansira između jeftinijih i skupljih krpica tako da je na Sosorella grudnjak potrošila tek 16 funti. U isto vrijeme obukla je limitiranu kolekciju tenisica Air Jordan čija je cijena vrtoglavih 22.000 funti (skoro 183.000 kuna).

Podsjetimo, beauty mogulica odrasla je pred kamerama u showu ‘Keeping Up With The Kardashians’ koji se počeo emitirati 2007., kad je imala samo 10 godina.

A mnogima je i dalje impresivno koliko se Kylie od početka prikazivanja showa promijenila. Dok su ju na početku mnogi zvali ružnim pačetom, danas Kylie svojim atraktivnim izgledom privlači jednako pažnje kao i njezine starije sestre.