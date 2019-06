KUM KRALJA NARODNE GLAZBE OTKRIO KAKO SU NESTALI ŠABANOVI NOVCI: ‘Oko 15 tisuća eura bilo u jakni, sve je bilo rastureno’

“Imao sam nešto sitno novca, on je imao puno novca, ali ne znam što je sada s tim”, ispričao je Stojadinović

Kum Šabana Šaulića, Slobodan Boban Stojadinović, bio je u automobilu s pjevačem u trenutku stravične prometne nesreće u kojoj je legendarni pjevač izgubio život. Boban Stojadinović za Blic je otkrio kako je u trenutku nesreće Šaban imao kod sebe novac zarađen sa čak tri zadnja nastupa.

“Nema razloga da lažem. Jedan njegov nastup košta puno, ne moram reći koliko, ali možete pretpostaviti. Svjedok sam da za zadnja tri nastupa gdje smo bili zaradili smo preko 20 tisuća eura. Neka je potrošio nešto u posljednjih sedam dana, ali kod sebe je imao oko 15 tisuća, to je sigurno. Meni je dao nešto novca jer sam kupovao neke stvari. Pitao sam ga zašto nosi toliko novca, a on je rekao ‘volim ga imati kod sebe’. Nosio je u jakni. Nisam mu zamjerio to jer je uvijek kod sebe imao.

Našao je torbicu, ali…

Pazite, ne znam točno je li ukradeno, vjerujte mi da nemam pojma. Ne mogu da vjerujem zato što je sve bilo rastureno i stvari su bile po putu. Novac je držao kod sebe i nije mu mogao nigdje ispasti budući da je bio u jakni. Na primjer, ja sam imao torbicu koju sam držao kod sebe, to je bilo meni na vratu. Sve mi je bilo isječeno kako bi me izveli van iz automobila. Našao sam torbicu, ali nije bilo putovnice i osiguravajuće kartice. Imao sam nešto sitno novca, on je imao puno novca, ali ne znam što je sada s tim”, ispričao je Stojadinović.

Inače, kum nesretnog pjevača ispričao je i da je kralj narodne glazbe jedva čekao dan kada će se oženiti njegov sin Mihajl. “Plakao je kada je čuo da je njegov nasljednik zaprosio svoju djevojku”, rekao je Boban Stojadinović.