KRISTINA MANDARINA O EKSPLICITNOJ SNIMCI: ‘To nije pornić! Pa traje samo 17 sekundi’

Popularna prodavačica mandarina progovorila je o eksplicitnom videu koji se pojavio na internetu i na kojemu je navodno ona

Kristina Penava, poznatija kao Kristina Mandarina, nedavno je gostovala u YouTube emisiji “Đir s Memom” na televiziji Avaz. Poznata prodavačica mandarina komentirala je eksplicitni video koji je prije nekoliko tjedana počeo kružiti internetom i na kojemu je navodno ona. Međutim, ona je to demantirala.

‘Djevojka je deblja od mene…’

“Sve ovo je presmiješno i ne mogu vjerovati da mi ovo rade. Ovako blatiti moje ime. Nemam komentara. Svi znaju da sam pošteno radila svoj posao i prodavala mandarine”, rekla je tada za 24sata. Dodala je da je glas na snimci drukčiji nego njezin te da je djevojka deblja od nje.

Memo ju je u emisiji pitao za tu snimku. “Nije to pornić! To traje 17 sekundi. Što je to? Ništa ne valja. Dajte malo duže i da budu neke si*e u akciji, onda prihvaćam da je pornić, ovako ništa”, rekla je te istaknula da je “kratko, ali slatko”. Ipak, nije otkrila je li na snimci ona ili nije.

Tvrdi da joj se udvarao političar

Na pitanje koji je političar osvojio njezino srce odgovorila je da ih ima više. Navodno joj je jedan političar slao poruke i kupio kamion mandarina kako bi joj se približio, ali Kristina tvrdi da ju je to samo uvrijedilo. Nije otkrila njegovo ime.

Zatim su na red došla blic pitanja. Memo joj je govorio države, a ona je trebala reći koji je glavni grad. Točno je odgovorila da je Bruxelles glavni grad Belgije te da je Istanbul glavni grad Turske. No, glavni grad Amerike nije znala.