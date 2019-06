KRALJICA POPA BIJESNA: ‘Pa što su to napisali o meni?! Osjećam se silovanom!’

Madonna je američki list New York Times nazvala ‘začetnikom patrijarhata’

Pop ikona Madonna kazala je da se osjećala “silovanom” tekstom koji je o njoj objavio New York Times nazivajući list jednim od “začetnika patrijarhata”. New York Times je naslovio tekst “Madonna sa 60” i previše se usmjerio na njezinu dob, rekla je Madonna tvrdeći da list to ne bi učinio da se radi o muškarcu. “Novinarka koja je to napisala provela je dane i sate i mjesece sa mnom i bila je pozvana u svijet koji mnogi ne vide no odlučila se usmjeriti na trivijalna i površna pitanja poput etničke pripadnosti mojih suradnika, boje mojih zavjesa i na beskrajno spominjanje mojih godina što se nikad ne bi dogodilo da sam muškarac!”, napisala je Madonna na Instagramu.

‘Smrt patrijarhatu’

“Žao mi je što sam s njom provela i pet minuta”, napisala je pjevačica o autorici teksta Vanessi Grigoriadis. “Osjećam se silovano. I, da, dozvoljeno mi je korištenje te analogije s obzirom na to da sam silovana kad sam imala 19”. U tekstu Madonna je novinarki rekla da se “osjećala silovanom” kad je njezin album iz 2015. “Rebel Heart” “procurio” prije vremena u javnost. Pjevačica je kazala da je tekst “dodatni dokaz da je cijenjeni N.Y.T. jedan od začetnika patrijarhata. Poručujem—-Smrt patrijarhatu duboko ukorijenjenom u društvu. Nikad se neću prestati boriti da ga iskorijenim”.

List ju je opisao kao “šezdesetgodišnju osobu koja polaže pravo na mjesto među umjetnicima dvije genercije mlađima”.