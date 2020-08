KRALJEVSKA OBITELJ NA TWITTERU ČESTITALA ROĐENDAN MEGHAN: Objavili i zajedničku fotografiju nje i kraljice

Britanska kraljevska obitelj u utorak je putem Twittera uputila rođendansku čestitku Meghan, vojvotkinji od Sussexa i supruzi princa Harryja, iskazavši na taj način naklonost paru koji se sa sinom ranije ove godine preselio u Sjedinjene Države. Na službenom Twitter računu Buckinghamske palače, na kojemu kraljevska obitelj redovito izvješćuje o aktivnostima kraljice Elizabete i ostalih njezinih članova, objavljena je i zajednička fotografija kraljice i Meghan.

Snimljena je 2018. godine tijekom njihova prvog i jedinog zajedničkog službenog kraljevskog angažmana, kada su u lipnju posjetile Cheshire te ondje službeno otvorile Mersey Gateway Bridge i posjetile Chester’s Storyhouse Theatre. I Harryjev otac, princ Charles, kao i njegov stariji brat, princ William, porukom su Meghan uputili najljepše želje za njezin rođendan.

🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday!

📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2020