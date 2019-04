KRALJ LJUBAVI NAJKONTROVERZNIJEG SRPSKOG PARA? Milijana (21) poljubila oženjenog sustanara (35), Milojko (74) pobjesnio

Milojko je eksplodirao kad je vidio da je njegova Milijana poljubila oženjenog Požgaja pa u naletu bijesa nije birao riječi

Izgleda da ljubavnoj idili Milojka Božića (74) i Milijane Bogdanović (21) polako dolazi kraj. Naime, situacija u srpskom realityju Parovi sve je napetija. Milijana i oženjeni sustanar Aleksandar Požgaj (35) već odavno ne skrivaju da između njih postoji jaka privlačnost. Milijana je u subotu otišla u krevet s Milojkom, a dan kasnije pala je na zavodnika Aleksandra. On i Milojko natjeravali su se po dvorištu, a Požgaj je Milijanu zatim nosio po kući.

Burno

“Samo se nemoj puno zaje*bavati sa mnom. Plašiš se?”, pitala ga je Milijana. Milojko je za to vrijeme tugovao u dvorištu. Njegov susret s Požgajem bio je buran. “Milojko je rekao da ga moram voljeti i slušati. Pitao me bih li ga ikada izdala”, rekla je Milijana.

“Izvini robovlasniče, nisam te prepoznao”, odbrusio je Aleksandar Milojku. Milijana je Požgaja zamolila da se ne miješa u raspravu između nje i njezinog partnera. On je pristao, ali pod uvjetom da ga ona poljubi. Nije ju trebalo dugo nagovarati. Kad je Milojko pribrao, pozvao je Milijanu na razgovor. “Ti sve priznaješ”, rekao joj je.

Međutim, ona se pravila kao da se ništa nije dogodilo. “Nije me mogao navući. To se dogodilo, razumiješ”, uvjeravala ga je Milijana. “A što se dogodilo? Guranje i..? Ti si to htjela, jel’ tako? Hoćeš se poje*bati s njim? Ako hoćeš, poje*ite se”, Milojko više uopće nije skrivao bijes.

“Pa mogla sam spavati s njim, ali nisam htjela”, opravdavala se Milijana.

