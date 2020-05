KRAJEM SVIBNJA STIŽE SEDMO UNUČE U OBITELJ DRAGOJEVIĆ: ‘Karmen dobro podnosi trudnoću, iako joj je malo teže nego prvi put’

Davor i Karmen su sa sinom Markom stanovali kod nje u Splitu jer su renovirali svoj stan

Sin preminule glazbene legende Olivera Dragojevića Davor i njegova supruga Karmen dobit će drugog sina. Pjevačeva udovica Vesna potvrdila je sretnu vijest za 24 sata. Sedmo unuče u obitelj Dragojević stiže krajem svibnja.

“Ne bih još o imenima govorila. Karmen dobro podnosi trudnoću, iako joj je malo teže nego prvi put. Njihov prvi sin Marko jako je živo dijete”, kazala je Vesna.

Davor i Karmen su sa sinom Markom stanovali kod nje u Splitu jer su renovirali svoj stan.

Oliver se jako veselio najmlađem unuku

“Unuk Marko ima godinu i pol dana i malo je nemiran. Ali šta je smišan i sladak. On već sam jede i sve jede, od kapule do fažola. Ne dopušta nam da ga hranimo, sve sam želi. Stalno mi je nabija balun po stanu, razbija mi je vazu”, ispričala je Vesna.

Oliver se neizmjerno radovao svom najmlađem unuku, no, na žalost, preminuo je mjesec dana prije njegovog rođenja.

“Zezao je nevjestu zbog trbuha, da je velika, do zadnjeg dana. Ma ona je sitna. To je on nju zafrkavao. Neizmjerno mu se veselio”, ispričala je tada Vesna.