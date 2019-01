KOURTNEY KARDASHIAN U BIKINIJU NALJUTILA FANOVE: ‘Očajno, kakva lijenost, tvoja djeca se sigurno ponose tobom’

Iako Kourtney tvrdi da od posla ne stigne ni predahnuti, njezini obožavatelji se baš i ne bi složili

Ni Kourtney Kardashian, kao ni njezine sestre, ne silazi s društvenih mreža. Naime, američka reality zvijezda na Instagramu je osvanula u seriji novih seksi fotki u minijaturnom crnom bikiniju. Kourtney je pozirala skačući u zrak te tako pokazala svoju vruću liniju. Fotografije su zaradile više od milijun lajkova, a da je većina fanova oduševljena njezinim isklesanim tijelom, vidi se i po komentarima. “Najprirodnija žena u obitelji”, “Kraljica”, “Tijelo za poželjeti”, “Najbolja si”, bili su samo neki od njih.

Međutim, bilo je i onih koje fotka nije impresionirala. “Njezina se djeca sigurno ponose njome”, “Očajno”, “Nemoj se više nikad nazivati ‘zaposlenom mamom’. Ti si pravi primjer lijene mame”, komentirali su nezadovoljni pratitelji. Izgleda da je Kourtney posebno pogodio jedan komentar koji je glasio: “Kourtney pa ti nikad ne radiš”. No, slavna starleta nije mu ostala dužna. “Uzet ću vremena da ti odgovorim. Čekaj, ipak ne mogu jer je na drugoj liniji moj odvjetnik s kojim moram raspraviti o šest poslovnih ponuda”, odgovorila je da je uz to zauzeta i snimanjem 16. epizode popularnog reality showa Keeping Up With The Kardashians te odgojem svoje troje djece.

Kourtney voli pozirati u oskudnim izdanjima pa su ove fotke samo dio njezine bogate kolekcije: