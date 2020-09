DEAN KOTIGA JE USPIO DOBITI BESPLATNE ‘INFLUENCERSKE PALAČINKE’, ALI UZ JEDAN UVJET: ‘I to je to…’

View this post on Instagram

Danas sam bio po svoje prve besplatne influencerske palačinke, ali kako je i bilo dogovoreno pošteno sam zauzvrat oprao sudje – detalji i snimka na storyju i na TikToku, a majicu naručite na @merch.company!!! Fotka je provučena kroz legendarni Lark filter. #influencer #pancake #summer #dishes