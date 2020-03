KORONAVIRUS UJEDINIO HRVATSKU: Zvijezde pomažu najugroženijim skupinama; ‘Tebi ništa, susjedu sve’

View this post on Instagram

Dragi prijatelji i ljudi dobre volje, zbog toga sto su stariji ljudi preko 70 godina u najugrozenijoj kategoriji u ovoj situaciji, predlazemo da svi stariji koji nemaju nikog mlađeg u obitelji/porodici zalijepe novine na prozor. Tako bi mlađi ljudi mogli znati da im trebaju namirnice i kupiti ih za njih. Molim Vas, napravite ovakav video i podijelite, jer cilj nam je da se prenese u medijima a pogotovo na televiziji jer tamo stariji ljudi dobijaju najvise informacija. Poziv naravno vrijedi za sve zemlje bivse Yu. #novinenaprozor Hello dear friends, we tried to figure out, how we as a community could keep the elderly who are alone in this time. We came up with the idea that people who are in this category could tape the newspapers to their windows, so younger people can check what they need and bring it for them. That would keep them safe and not exposed to the virus. Since this category doesn’t spend much time on Facebook or Instagram, maybe you could make your own video inviting people to do this. Stay safe and laugh more 😎 #windownewspaper