KONTROVERZNE PUSSY RIOT U ZAGREBU: Ispričale o hapšenjima, bičevanjima i premlaćivanjima koje su doživjele u Rusiji

Pussy Riot postao je svjetski poznat nakon skandalozne punk molitve u moskovskog katedrali 2012. godine

Riot Days, glazbeno-scenski performans ruskog umjetničkog kolektiva Pussy Riot, u ponedjeljak gostuje u Zagrebu u sklopu programa 16. Human Rights Film Festivala (HRFF). Članovi skupine najavili su intrigantan i halucinatoran multimedijski komentar Rusije Vladimira Putina koji govori o zemlji danas i daje glas svima onima koje represivni sustav nastoji ušutkati.

U središtu performansa je Rusija danas

Projekt je temeljen na knjizi Marije Maše Aljohine, članice skupine koja je postala slavna nakon što je 2012. godine sudjelovala u maskiranoj punk molitvi u moskovskoj katedrali Krista Spasitelja. Aljohina se isto pojavljuje u performansu, a dan prije nastupa je zajedno s članovima kolektiva – Sašom, Kot, Nastjom i Kirilom te menadžerom Aleksadrom Čeparuhinom sudjelovala na konferenciji za novinare u sjedištu GONG-a u Zagrebu. Istaknula je da je Riot Days zajednički rad uobličen u neku vrstu mjuzikla u koji su inkorporirane brojne aktivističke i umjetničke ideje članova kolektiva, a temelji se na istoimenoj knjizi koju je objavila prošle godine. U njoj se kroz mješavinu, stihova, pravnih transkripata i dijelova svog dnevnika bavi problematikom Putinove Rusije. “Ta knjiga nije memoar, već nešto između manifesta i bajke, priča o jednoj odluci koja je bila moj izbor. Jako mi je važno dijeliti je s drugima jer nakon svake izvedbe ljudi nam prilaze i govore kako bi se i sami htjeli na neki način aktivirati. A upravo je to cilj moje knjige i našeg performansa”, rekla je Aljohina koja je u zatvoru provela dvije godine.

Skandal svjetskih razmjera

Istaknula je da cilj projekta nije ispričati samo njezinu priču, već “priču Rusije danas”. “Prije šest godina slučaj Pussy Riota bio je veliki skandal koji je odjeknuo ne samo na Zapadu, nego je iznenadio i mnoge u Rusiji. No, danas se slični slučajevi događaju gotovo svaki tjedan. U Rusiji vas mogu optužiti zbog posta na Facebooku, zbog smiješnog mima na račun vladajućih, može vas privesti sigurnosna policija i mučiti, a česta su i politička suđenja”, rekla je. Zbog svojih neustrašivih pokušaja da skrenu pozornost na represivnost Putinova režima, članovi kolektiva često su hapšeni, premlaćivani, pa čak i bičevani, a jedan je član nedavno hospitaliziran zbog trovanja i gotovo je umro. Riot Days režirao je Yury Muravitsky, jedan od vodećih ruskih kazališnih redatelja, a premijerno je prikazan prošle godine u Kotoru u Crnoj Gori.

Cilj je upozoriti na ljudska prava

Aljohina je naglasila kako je jedan od ciljeva gostovanja u Zagrebu skrenuti pozornost na slučaj nekoliko mladih antifašista koji su uhićeni, mučeni elektroškovima i trenutno se nalaze u raznim zatvorima diljem Rusije, čekajući suđenje koje počinje u siječnju. “To je nešto o čemu biste svi vi trebali nešto znati, jer tema ljudskih prava je međunarodna tema. Ona nije stvar granica, jezičnih razlika, ona je stvar svih nas jer svi mi vjerujemo u iste stvari”, rekla je. Europskim političarima poručila je kako se nada da će shvatiti da je ljudski život važniji od poslovnih interesa u ugovorima o isporukama nafte i plina. “Iza poslovnih rukovanja nalaze se ljudi koji umiru, koji su u zatvorima mučeni bez ikakva razloga”, poručila je te dodala da ih svojim performansom pozivaju da to shvate.

Svatko može biti dio Pussy Riota

Nakon što su se u veljači 2012. popele na oltar moskovske katedrale Krista Spasitelja, glavnog hrama Ruske pravoslavne crkve, i maskirane izvele glazbenu punk molitvu pod nazivom Marijo, majko Božja, otjeraj Putina, Maša Aljohina, Nadežda Tokolnikova i Jekaterina Samučević uhićene su zbog organiziranog huliganstva. Suđenje su provele u kavezu, pod budnom paskom rotvajlera. Suđenje i zatvorska kazna Aljohini snažno su odjeknuli diljem svijeta, a sastav je postao svjetska senzacija, premašio granice getoiziranog kruga umjetničkih performera i postao dio pop kulture. Članovi skupine gostovali u popularnim televizijskim serijama kao što je House of Cards i na koncertima megazvijezda poput Madonne, a povjesničari umjetnosti uvrštavaju ih u najviši rang aktivističke umjetnosti. No, za Aljohinu je dvogodišnja zatvorska kazna značila ogorčenu bitku protiv ruskog zatvorskog sustava, obilježenu čeličnom voljom da ne dopusti da joj bude oduzeto ljudsko dostojanstvo. “Od tada do danas upoznala sam mnoge ljude koji prije nisu bili aktivisti, ali su zbog našeg slučaja, zbog političke situacije, osjećali da moraju postati aktivisti”, rekla je. “Zanimljivo je i da je puno glazbenika počelo stvarati političke albume. Ljudi koji su potpuno izvan politike počeli su pisati pjesme sa snažnim političkim porukama, a danas nekima od njih nije dopušteno nastupanje u Rusiji, na meti su policijskog uhićenja”, dodala je. Članica skupine Saša napomenula je da Pussy Riot nije samo punk bend ili skupina političkih aktivista: “Mi smo golemi pokret koji želi biti otvoren za sve ljude diljem svijeta, ne samo u Rusiji, već za sve one koji u onome što radimo nalaze inspiraciju i koji žele biti dio ovog pokreta. Želimo pokazati da svatko, svugdje, može biti dio Pussy Riota“, poručila je.

U Zagrebu će biti jednistvena izvedba

Performas koji će izvesti u ponedjeljak za publiku HRFF-a novi je aranžman s novim postavom koji je menadžer skupine Čeparuhin najavio kao prvi i vjerojatno posljednji nastup te skupine u najbrojnijem i najmoćnijem line-up izdanju ikad, uz pratnju dvoje glazbenika na pozornici, autora glazbe Maxa i Nastje iz dua AWOTT (Asian Women On The Telephone). “Ovaj performans smo u manjem izdanju, s manjim brojem izvođača, do sad izvodili u više od 20 zemalja svijeta, uključujući nekoliko turneja po SAD-u, Velikoj Britaniji, Irskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Luksemburgu, Švicarskoj, Austriji i Australiji, a čeka nas i obilazak nordijskih zemalja. Uskoro po prvi put idemo i na Novi Zeland”, rekao je Čeparuhin. Po prvi put u svijetu, u Zagrebu će biti izvedena jedinstvena verzija performansa u kojoj će zajedno sudjelovati članovi starog i novog postava, prije potpunog prelaska na novi sastav, objasnio je. “Odlučili smo da upravo u Zagrebu želimo imati najmoćniju izvedbu prenoseći fukciju performansa sa starog na novi tim. Imamo puno planova, i Zagreb je jako važan dio tog procesa tranzicije “, ističe. Dodao je da performans ima čvrstu strukturu, ali kad je riječ o političkom sadržaju, to je priča o Mašinoj borbi za prava zatvorenika u ruskom zatvorskom sustavu i zato u njega stalno unose novi materijali o situacijama u kojima se nalaze aktualni politički zatvorenici, “jer stvari se neprekidno mijenjaju i, umjesto da postaju bolje, sve su gore”.

Performans u moskovskoj katedrali jedan je od dvaju najslavnijih Pussy Riota. U srpnju ove godine članovi kolektiva izveli su i sabotažu na finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. U 53. minuti upali su na teren između Francuske i Hrvatske na teren, prerušeni u policajce. Gostovanje kolektiva na HRFF-u izazvalo je golem interes zagrebačke publike te je uveden i dodatni termin nastupa u istom danu.