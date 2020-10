NOVI ŠOKOVI U ŽIVOTU NA VAGI: Jedan kandidat otkrio da i njegova 14-godišnja kći ima preko 100 kila; ‘Ja sam za to kriv’

Budući da su kontinentalci pobijedili, dobili su prednost u odabiru trenera, a odlučili su da to bude Edo. Od tog trenutka postali su crveni tim dok je ekipa s juga postala plavi tim i pod paskom je trenerice Maje

Jutro u Staroj Kapeli, u Slavoniji, gdje je smješteno 16-ero novih kandidata “Života na vagi”, za neke je počelo riječima podrške. Matea I. i Matea C. dijele istu sobu i odmah su pronašle zajednički jezik shvativši koliko su slične. Matea I. zamolila je svoju cimericu da bude uz nju i kada klone duhom, što je ova isti tren prihvatila. ”Nekad me samo neka treba saslušati”, zaključila je Matea I., a Matea C. se složila.

Pobjednički tim odabire trenera

Nakon što su Vijoleta i Ljubinka obišle novu teretanu i zaključile da većinu sprava ne prepoznaju, došli su treneri Maja i Edo te okupili sve kandidate kako bi im otkrili da ove godine nitko ne bira timove. ”Timovi su se nametnuli sami. Podijeljeni su na sjever i jug, odnosno kontinentalce i one s mora”, rekli su treneri. Nakon što su se natjecatelji rasporedili u dvije grupe – one s kopna i one s mora, uslijedio je prvi veliki izazov nakon kojeg će pobjednički tim prvi imati pravo birati trenera.

Maja je objasnila zadatak: ”Zastavice su posložene po različitim točkama ovog križnog puta. Ukupno je osam narančastih i osam ljubičastih zastavica, svaka za po jednog od vas. Svatko treba donijeti jednu zastavicu i tek kad je donese drugi član tima može krenuti. Tim koji prvi skupi sve zastavice imat će pravo odabira trenera”, objasnila je Maja.

Tim s kopna odabrao Edu

Nakon petominutnog dogovora, kandidati su odlučili tko će se penjati do koje zastavice, a Ljubinka je nagovorila tim s mora da njoj prepuste posljednju, osmu zastavicu na samom vrhu brda, dok je Matej bio taj koji se borio za tim s kopna. Na kraju izazova pobijedio je tim s kopna, no svi su pohvalili najstariju kandidatkinju Ljubinku, koja se bez većih problema popela na vrh brda i spustila nazad.

Budući da su kontinentalci pobijedili, dobili su prednost u odabiru trenera, a odlučili su da to bude Edo. Od tog trenutka postali su crveni tim dok je ekipa s juga postala plavi tim i pod paskom je trenerice Maje.

Uslijedio je i prvi susret s novom voditeljicom, bivšom trenericom “Života na vagi”, Sanjom Žuljević, ali i edukativno vrijeme s Martinom Linarić, doktoricom znanosti nutricionizma, koja ih je sve iznenadila kada ima je otkrila što, i u kojim količinama zapravo unose u svoj organizam, ali nije se ustručavala ni pokuditi ih. ”Niti u jednom vašem dnevniku prehrane koji sam pročitala nisam mogla sa sigurnošću reći, evo, ova osoba je s mora. Dakle, ribe ni na vidiku, ma ni na obzoru!”, komentirala je loše navike kandidata nutricionistica. Ante se odlučio na taj račun našaliti pa je rekao da on u Dalmaciji kupi ribu kako bi je prodao pa kupio teletinu.

Prvi trening

Bilo je tu i kandidata koji su otkrili da nikad ne bi pojeli povrće, dok drugi najviše vremena provode u pekarnici. Nakon što su shvatili koliko nezdravo su se hranili, došao je red i na prvi trening. Maja je svoj plavi tim odvela na zrak dok je Edo crveni tim poveo u teretanu. Naporni prvi treninzi trenerima su dali bolji uvid u to tko zabušava, a tko se trudi do krajnjih granica, a Maja je pohvalila Ljubinku.

Danijel T. je trenerici Maji otkrio da mu i 14-godišnja kći ima više od sto kila i da je svjestan da je jedino on kriv za to. ”Sramota i užas. Žalim jako zbog svega. Griješio sam u prehrani i svemu, i želim to promijeniti da sve ovo što ovdje naučim prenesem na svoju obitelj te da krenemo otpočetka”, zaključio je Danijel.

Ana je, pak, otišla obaviti pregled u poliklinici Aviva, gdje joj je nutricionistica Mirela Marić pokušala napraviti analizu sastava tijela. ”Ne događa se često da se ne može izmjeriti analiza sastava tijela. Uređaj je pokazao da imate previše masti u tijelu. Dok ne izgubite 5 do 10% vaše tjelesne težine ne možemo napraviti analizu”, zaključila je Marić, što je Anu šokiralo pa je Maji obećala da će se potruditi da tako više ne bude. To je odmah i dokazala otrčavši još jednu duljinu više od ostalih te zaključila kako se nije nadala da će uspjeti odraditi cijeli trening, ali je uspjela.

Kakvi još novi izazovi očekuju kandidate, gledatelji će doznati već sutra od 21 sat.