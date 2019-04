KONAČNO JE VANI! Pogledajte spot za pjesmu kojom Hrvatska ide na Eurosong

Nakon dugog čekanja, danas je objavljen spot za pjesmu ‘The Dream’ kojom će Roko uskoro predstavljati Hrvatsku na Eurosongu

Spot je snimljen u zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija, autori umjetničkog koncepta su Jacques Houdek i Mihovil Bek, a redatelj spota je Dario Lepoglavec.

“Pjesma ‘The Dream’ san je o ljubavi; san našeg Roka u ulozi naratora, hipersenzibilnog mladog umjetnika, predstavnika milenijske generacije koji se, smješten u životni teatar, na početku svoga životnoga puta, suočava s bolnom stvarnošću i postaje svjestan činjenice da život nije bajka, da korača u svijet koji netko drugi gradi i ruši za njega i njegovu generaciju. Prolazeći kroz mistične prolaze, tragajući za pravom istinom, Roko, u svojoj bjelini i dječačkoj neiskvarenosti, otkriva potpune suprotnosti svojoj dotadašnjoj viziji svijeta, on se suočava s mračnim strahotama poput prirodnih katastrofa, siromaštva i ratova, no ne odustaje od svoga sna i ideala – on i kroz svoju sjajnu emociju i scenski pokret pada, ali poput heroja ponovno ustaje, viče na nepravdu i svojom pjesmom pronosi jasnu poruku o ljubavi kao našem glavnom pokretaču koja jedina može svijet mijenjati nabolje! Željeli smo ovim scenskim prikazom vječite borbe dobra i zla, gdje vrlo jasno Roko predstavlja to dobro i tu toliko potrebnu nadu, potaknuti gledatelja na razmišljanje kakav to svijet ostavljamo novim generacijama, a samim time potaknuti kroz poruku pjesme pozitivne promjene i konfrontirati mladu osobu, punu nade i ideala, toj besciljnosti i društvenoj apatičnosti koju samo mladi ljudi poput Roka, koji su puni ljubavi i suosjećanja, mogu pobijediti! Na kraju dana ljubav je san svih ljudi na svijetu, svakoga od nas, ona je heroj, i moj i tvoj! Zagonetnim krajem videospota, kada Roko prolazi kroz posljednji prolaz, velikim bljeskom i svjetlinom nagovještamo konceptualni rasplet koji će se dogoditi na eurovizijskoj pozornici i tako ćemo savršeno zaokružiti našu umjetničku cjelinu!”, poručuju iz našeg tima uoči premijere spota.