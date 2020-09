KOLIKO SE PAROVI DOBRO POZNAJU? Večerašnji izazov otkrit će njihove životne prioritete

Tijekom igre neće biti nimalo dosadno jer će se pokazati koliko se koji par poznaje, razumije te imaju li uopće iste ciljeve u životu

Svatko ima svoje prioritete u životu, no što ako bi vam prioriteti trebali biti isti, a nisu? Baš to otkrit će večerašnji izazov u zabavnoj emisiji “Superpar”. Večeras u 21 sat gledatelji se mogu udobno zavaliti u svoje fotelje i vidjeti koliko se parovi dobro poznaju i koji su im zajednički ciljevi. Isto tako mogu i zaigrati s njima, no kao što je Enis rekao, nije zajamčeno da se nećete posvađati!

Izazov o prioritetima bit će okidač za mnoge stvari koje će uslijediti nakon toga, no i tijekom igre neće biti nimalo dosadno jer će se pokazati koliko se koji par poznaje, razumije te imaju li uopće iste ciljeve u životu.

Svi će ostati šokirani kada im Enis otkrije da ih večeras napušta jedan par glasovanjem ostalih kandidata. Dva para koja će se naći u prvim eliminacijama, šokirat će većinu, a tko će morati spakirati kofere iako neće htjeti, gledatelji će doznati večeras od 21 sat na RTL-u – u novoj epizodi “Superpara”.