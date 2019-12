VRTOGLAVE CIFRE ZA NOVOGODIŠNJI NASTUP: Rozga osigurala fini honorar, a Severina čak tri puta više!

View this post on Instagram

Vjerujte svim svojim srcem u dobro i dobro će biti. Svaki križ koji dobijete nosite dostojanstveno i u miru, on vas štiti od gorih stvari. 🙏🏻 Želim vam sretan Božić pun blagoslova. #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina