KOJI URNEBES! DALIBOR PETKO POSLAO PORUKU BEYONCE: Muči ga što se ne javlja ‘Di si, sad mi je već hitno?’

Strpljenje je vrlina, ide poslovica. Strpljivost očito nije vrlina našeg voditelja Dalibora Petka. On je u muci poslao poruku Beyonce da mu pomogne s koreografijom. Ona ni da mu ‘baci seen’

Poznati voditelj Dalibor Petko u brizi je oko nedjeljnog nastupa u emisiji ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Sigurni smo da je upoznat s koreografijom, no mučio ga je pokret nogom koji je Beyonce izvela u pjesmi ‘End of time’.

Objavio je fotografiju na Instagramu gdje pozira s tonom šminke na licu i u kućnom ogrtaču. Brže bolje je poslao poruku u inbox i samoj Beyonce i objavio screenshot poruke.

“Dobar dan Beyonce. Može pitanje?”, bilo je prvo pitanje.

“E kako ide ono s nogom na ‘End of time’?, uputio je i drugo pitanje. S obzirom da nije dobio odgovor, napisao joj je “please help me my Queen”. Odgovoru ni traga.

Petko je nestrpljiv

“Di si? Sad mi je stvarno već hitno, u nedjelju je emisija.”, napisao joj je Petko.

“Znam znam, svi ste pomislili ‘ČOVJEČE ISTA BEYONCE’. I istina je, u nedjelju u prvoj ep TLZP-a glumim nju, a ženska mi ne odgovara na poruke. Ni ‘seen’ da nabaci. Što da napravim? Pomagajteee”, završio je post Petko.

Za objavu je skupio puno lajkova i komentara, a jedan od njih bio je i savjet da joj je trebao napisati poruku na engleskom.

“Ma koji si ti kralj”, “Reci joj da ćeš joj dat autogram ako ti pomogne”, “Đesi Beyonce, oš baklave?”, smijali su se brojni pratitelji u komentarima.