KOJA JE VAŠ FAVORIT? HRT objavio pjesme koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori

HRT je obavio redoslijed pjesama koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori

Hrvatski izbor za pjesmu na Eurosongu održat će se sutra u Sportskoj dvorani “Marino Cvetković” u Opatiji s početkom u 20 sati. HRT je na Facebooku objavio isječke pjesama koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori. Glazbeno natjecanje otvara pjesma na labinjanskoj cakavici, a zatvara Damir Kedžo.

Redoslijed izvođenja pjesama bit će sljedeći:

1. ELIS LOVRIĆ – JUŠTO

2. BOJAN JAMBROŠIĆ – VIŠE OD RIJEČI

3. EDI ABAZI – COMING HOME

4. ZDENKA KOVAČIČEK – LOVE, LOVE, LOVE

5. ALEN VITASOVIĆ & BOŽIDARKA MATIJA ČERINA – DA SE NE ZATARE

6. ĐANA – ONE

7. AKLEA NEON – ZOVI JU MAMA

8. NIKOLA MARJANOVIĆ – LET’S FORGIVE

9. LORENZO FEAT. DINO PURIĆ & REPER IZ SOBE – VRATI SE IZ IRSKE

10. MARIN JURIĆ ČIVRO – NAIVNO

11. LORENA BUČAN – DROWNING

12. INDIRA – YOU WILL NEVER BREAK MY HEART

13. JURE BRKLJAČA – HAJDE NAZOVI ME

14. COLONIA – ZIDINA

15. MIA NEGOVETIĆ – WHEN IT COMES TO YOU

16. DAMIR KEDŽO – DIVLJI VJETRE