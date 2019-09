KLARA I MIJO DJEVOJKAMA PRIREDILI IZNENAĐENJE: ‘Pozvao sam ih na jednu društvenu igru da malo razbijem tenzije’

Prva djevojka koja dođe do cilja dobiva spoj s Gospodinom Savršenim

U današnjoj epizodi showa “Gospodin Savršeni” djevojke slažu dojmove nakon jučerašnjeg koktel partyja i Andreine svađe s Anitom. „Jako sam sretna što su neki ljudi pokazali prave osjećaje prema meni i što se to vidjelo na kamerama“, rekla je Andrea, a Anita smatra kako je došlo vrijeme da crnka promisli o svojim postupcima. Uslijedilo je veliko iznenađenje – u dnevnu sobu ušetala je najzabavnija kandidatkinja iz prve sezone showa “Gospodin Savršeni” Klara Perko! „Došla sam kao gošća, da vidim cure nove sezone i malo ih procijenim, da vidim koja je tu da se stvarno zaljubi, a koja za slavu. Ali i da upoznam Gospodina Savršenog“, rekla je i oduševila sve kandidatkinje koje su poslije u šali komentirale kako je zapravo došla po Miju.

Primamljiva nagrada

Klara i Mijo pripremili su uistinu zanimljiv spoj za djevojke. „Pozvao sam ih na jednu društvenu igru da malo razbijem tenzije“, rekao je Mijo. Klara im je objasnila pravila, a prva djevojka koja dođe do cilja dobiva spoj s Gospodinom Savršenim. Emily je dobila zadatak oponašati Miju, koji je komentirao: „Još joj je samo falilo da popravi rukave, i to je to.“ Sljedeća je bila Maja, koja se trebala minutu gledati oči u oči s Mijom. „Trepnula sam jer sam u njegovim očima vidjela sebe i to mi je bilo jako smiješno, kao ljubav najveća na svijetu“, rekla je. Anita je trebala poljubiti dio koji joj se najviše sviđa kod Mije, a Slavonka se odlučila za bedro! Julie je osvojila poljubac i dala je Miji pusu u usta.

„Dobro se snalazio u početku, ali kako su padali ti poljupci, činilo mi se da je njemu sve neugodnije i da lagano strepi kad se kocka baca“, rekla je Emily. Nikolina je morala baciti tortu jednoj djevojci u lice i odlučila se za Nušu. „Nisam joj zamjerila, to je igra“, rekla je Slovenka. Potom je Anita trebala izbaciti jednu djevojku iz igre i odlučila se za Maju nazvavši je “hanuma” pa je ponovno počela prepirka među curama. „Nije mi to baš zrelo, mislim da se ne bi trebale dovoditi u takvu situaciju“, komentirao je Gospodin Savršeni.

Julie je stala na polje torte i odabrala Anitu. „Ona je to riješila tako što je pozvala Miju da joj pomogne da je obriše. To je bilo baš dobro – bilo je koketiranja, ali nije bilo jeftino“, rekla je Klara. Potom su se gotovo sve cure izredale bacanjem torti u lice, a Nuša je komentirala: „Pokazalo se koja djevojka to doživljava kao igru i zabavu, a koja želi nekome nešto vratiti.“ Primjerice, kad je Andrea stala na polje torte, odmah je odabrala Saru, a Klaru je zanimalo kako se tako brzo odlučila. „Zato što me cijelo vrijeme napada i ovo je revanš“, objasnila joj je. No kad ju je željela pogoditi, Sara se izmaknula i rekla: „I za to si nesposobna!“ no Mijo smatra kako se nije baš lijepo ponijela.

‘Ne smiješ puno misliti, nego raditi što želiš’

Na red su došli poljupci… Prva je Miju poljubila Barbara uz rečenicu: „Da vam pokažem kako se to radi!“ Sljedeća je bila Nikolina, a potom Sara koja je priznala kako iz dana u dan uviđa da Mijo nije njezin tip da bi potom situaciju dodatno “zapaprila” Mihaela koja je strastveno poljubila Miju. Prve su do kraja došle Nikolina i Mihaela, a Mijo je odlučio prvo razgovarati s Nikolinom.

Za njihov spoj odabrao je “zatvor” iz igre upravo zato što smatra da Nikolina svoje emocije drži zarobljene. Komentirali su poljupce, ali i svađe među djevojkama. „Ne želim pričati o drugim curama kad sam u njegovu društvu, želim ga za sebe i iskoristiti najbolje što mogu vrijeme s njim“, rekla je, a Mijo ju je zamolio da mu se izjada kad god osjeti potrebu za time. Dok je Mijo bio na spoju s Mihaelom, Klara je pokušavala doznati koja je djevojka iskrena, a koja “lažna” te da nisu baš najbolje prijateljice. „Ne možemo ni biti jer je tu previše različitih karaktera da bi se mi svi odlično slagali“, rekla je Barbara. Ipak, Klara ne misli tako jer smatra da je to moguće ako ima određena doza poštovanja zato što je i sama živjela sa 19 djevojka u kući, a dotaknula se i poljubaca. „One koje ga nisu poljubile, mislim da su ljute jer nisu iskoristile svoju šansu. Ne smiješ puno misliti, nego raditi što želiš“, rekla je Klara.

Mijo je za Mihaelu smislio pomalo drugačiji spoj – odveo ju je u bar kako bi im vrhunski poznavatelj džina pomogao da se upoznaju s tim pićem dok je Klara odlučila popričati nasamo s Andreom jer ju je zanimalo zašto se svađa s djevojkama. „Vjerujem joj, ali ne mogu razumjeti da nju nijedna djevojka ne prihvaća. To nije moguće“, rekla je Klara i savjetovala joj da se zbliži s djevojkama. Nakon testiranja džina Mihaela i Mijo nastavili su razgovor u opuštenom tonu, a Mihaela je imala potrebu objasniti svoj poljubac. Kad su se vratili u vilu, Mihaela je ponosno pokazala svoju ružu. Došao je red na Klaru da kaže Miji svoj sud o djevojkama, no željela je provjeriti i kako mu se ona svidjela. Poslije je zahvalila curama što su je lijepo ugostile i preporučila im: „Borite se za ljubav, dajte sve od sebe od prve do zadnje sekunde.“

Hoće li se nastaviti svađe među djevojkama u kući te koja će se djevojka sljedeća dokazati kao “opasna igračica” – ne propustite pogledati u sljedećoj epizodi showa “Gospodin Savršeni” u 20 sati na RTL-u.