KIRK DOUGLAS SLAVI 102. ROĐENDAN: ‘Imao sam predivan život, zahvalan sam na svemu’

Američki filmski institut izdao je 1999. listu 50 legendi iz zlatnog doba Hollywooda. Danas ih je živo samo troje: Sophia Loren (84), Sidney Poitier (91) i Kirk Douglas (102)

Legendarni glumac Kirk Douglas je danas navršio 102 godine. “Imat ćemo zabavu za obitelji i najbliže prijatelje. Doći će svi moji momci i puno unuka. I dobri prijatelji poput Jeffreya Katzberga, Stevena Spielberga i Rona Mayera“, izjavio je Douglas agenciji dpa.

Burta Lancastera izdvojio je kao kolegu iz zlatnog doba Hollywooda koji mu najviše nedostaje: “Fale mi moji stari prijatelji kao što je Burt. Zvao sam ga ‘Boit’, a on mene “Koik”. Bio je divan prijatelj, jako mi nedostaje”, kaže Douglas.

Najveća želja za 102. rođendan mu je da svijet postane bolje mjesto za život: “Toliko je puno netrpeljivosti… Želim da ljudi jedni prema drugima budu ljubazniji i pokazuju više poštovanja”, rekla je holivudska legenda.

Zahvalan je na svemu

Douglas je svojedobno upozorio na izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika i na govor mržnje prema migrantima.

“To me još uvijek brine. Svijet je u velikom neredu i na nama je da to popravimo, zbog naše djece i unuka. Pucnjave su svakodnevne, od škola do sinagoga. Ljude na ulici se mlati i ubija. Svijet je toliko podijeljen i to mora prestati”, istaknuo je slavni glumac.

Upitan je li što preostalo na “listi želja”, Kirk Douglas kaže da je manje-više ispunio sve svoje snove: “Imao sam predivan život i imam fantastičnu obitelj. Zahvalan sam na svemu što mi je život pružio”, zaključio je.