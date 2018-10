KIM KARDASHIAN PROGOVORILA O BRAČNIM PROBLEMIMA: Kanye ju ne prestaje gnjaviti, a ima samo jedan zahtjev

Kim je u realityju priznala da je Kanyeovo inzistiranje na proširenju obitelji ozbiljno uznemiruje

Kim Kardashian otkrila je da joj Kanye već dulje vrijeme ne da mira. Naime, on bi želio imati još djece, sveukupno sedmero, piše Hollywoodlife. No, Kim ne dijeli njegov entuzijazam i nije sigurna da bi uspjela izaći na kraj s još nekoliko mališana. O tom problemu otvorila se svojoj prijateljici, Larsi Pippen, u epizodi popularnog realityja Keeping Up With The Kardashians. “Kanye bi ih želio imati još i počeo me uznemiravati s tim”, priznala je.

Budući da Kim više ne može imati vlastite djece zbog komplikacija u prvim dvjema trudnoćama, izgleda da je surogat roditeljstvo jedino što im preostaje. Njihovo treće dijete, kćer Chicago, rodila je suriogat majka. Kim je otkrila zašto ne bi željela imati još djece. “Ne bih željela da žive u ovom ludom svijetu. Čini mi se da je današnji svijet drukčiji nego kad sam ja odrastala. Ponekad me pomisao na to kako će moja djeca preživjeti u ovom svijetu drži budnom do kasno u noć”, rekla je.