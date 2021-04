KIM KARDASHIAN NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU: Nabavila si je pelene za odrasle zbog zloglasnog ispita

Reality zvijezda i studentica otkrila je da nije mogla otići na zahod tijekom iscrpljujućeg ispita koji je trajao sedam sati

U premijeri posljednje sezone realityja ‘Keeping Up With The Kardashians’ Kim Kardashian otkrila je neke surove detalje na svom putu da postane odvjetnica.

Naime, 40-godišnja reality zvijezda 2019. je upisala studij prava, a nedavno je polagala kalifornijski ‘baby bar’ (pravosudni ispit za studente prve godine) dok je bila u karanteni kod kuće. Budući da studenti koji ga polažu automatski padaju ako ustanu sa stolice tijekom ispita, nije mogla imati ni stanku za WC.

Kim je obožavateljima pokazala da je došla pripremljena. Naime, kupila je pelene za odrasle u slučaju da je za vrijeme ispita morala mokriti.

“Ne možete nigdje otići tijekom ispita i morate biti u praznoj sobi. Očima ne možete gledati po sobi jer profesori pretpostavljaju da ćete varati”, rekla je u realityju.

“Strahovala sam od toga da će mi se piškiti pa sam kupila pelene za odrasle. Na kraju ju nisam stavila, ali inače obaraju studente koji se dignu sa stolice pa sam rekla da ću piškiti na nju. Nije me bilo briga”, dodala je Kim.

Iako reality zvijezda ne pohađa redovni studij prava, već studira preko pripravničkog staža u odvjetničkom uredu, nada se da će položiti puni pravosudni ispit iduće godine.

Kim je otkrila i da je njen pokojni otac Robert Kardashian prošao ‘baby bar’ iz prvog pokušaja. Test traje sedam sati, od čega se četiri sata pišu eseji, a tri sata rješava 300 zadataka. Kardashianka tvrdi kako samo 20 posto studenata prođe ispit te da je za njega učila po deset sati dnevno.

Korisnici društvenih mreža nisu se mogli nadiviti njezinim sposobnostima, posebno uz četvero male djece i vođenje nekoliko uspješnih tvrtki.