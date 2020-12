KIM KARDASHIAN DIJELI TRI MILIJUNA KUNA VJERNIM FANOVIMA: Evo što trebate napraviti da i vama malo popuni novčanik

Poduzetnica i reality zvijezda Kim Kardashian odlučila je darovati svoje vjerne fanove za blagdane. Naime, na svom Twitteru je objavila kako će njih 1.000 dobiti po 500 dolara (oko 3.000 kuna).

Kim je darivanje organizirala u suradnji s jednom aplikacijom koja joj je ujedno i sponzor, a već joj se u komentarima javilo preko 216.000 fanova.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020