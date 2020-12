KIM CATTRALL OTKRILA KAD JE DONIJELA ODLUKU DA NEĆE IMATI DJECE: ‘Nije nije bilo šanse da to izvedem, a da ostanem zdrava…’

Zvijezda serije ‘Seks i grad’ tvrdi da je odluku da neće postati majka donijela za svoje dobro

Kim Cattrall (64) u nedavnom intervjuu otkrila je da je odlučila da neće imati djece kao 41-godišnjakinja, dok je još glumila u seriji “Seks i grad”.

“Bilo je to 1998. godine i ja sam se praktički trebala pretvoriti u znanstveni eksperiment… Moj partner i ja morali bismo se seksati u točno određeno vrijeme… Jednostavno nije bilo šanse da to izvedem, a da ostanem zdrava, u dobrom emocionalnom i fizičkom stanju i još da radim 19 sati dnevno”, rekla je.

‘Posao mi je putovnica za neovisnost i slobodu’

“Uz to sam imala 41 godinu. I zaključila sam da moram donijeti odluku za svoje dobro. Volim raditi, moj posao mi je putovnica za neovisnost, slobodu i obrazovanje… Dakle, pomisao na to u mojim 40-ima, gdje se uz to količina scenarija napisanih za mene i više nego prepolovila jer me više nisu smatrali mladom damom… Moje uloge preuzimale su sve mlađe i mlađe žene”, ispričala je.

“Danas je sjajno to što se pišu mnoge uloge i za žene u šezdesetim godinama života. Ali u to vrijeme prikazivanje serije poput Seksa i grada, koja to nije bila na samom početku, ali je tad postajala veoma feministički orijentirana, posebno kad je bila riječ o mom liku… Promislila sam i zaključila da ne znam mogu li to učiniti, mislim, mogli smo napraviti sve što nam liječnik naredi, a opet ne uspjeti. Mogli smo učiniti sve to od slova do slova, a da ja svejedno ne uspijem ostati trudna. I tako sam razmišljala o svojoj dobrobiti i zaključila da ću pronaći drugi način da se ostvarim kao roditelj”, kazala je glumica.

“Mislim da je to bio trenutak kada sam odlučila da neću imati djecu”, zaključila je.