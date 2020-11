KIĆINA CRNA ŽENA OTVORILA DUŠU: ‘Kao da je imao predosjećaj da će se nešto dogoditi. Imala sam osjećaj da se oprašta od mene’

Mirjana i Kićo četiri i pol desetljeća se nisu čuli ni vidjeli, a opet ih je spojila zajednička prijateljica

Beograđanka kojoj je Krunoslav Slabinac Kićo posvetio pjesmu “Zbog jedne divne, crne žene”, Mirjana Antonović, živi u New Yorku, a za Jutarnji list otkrila je kako se teško miri s činjenicom da njenog velikog prijatelja i ljubavi uz mladosti više nema.

“Kako imam puno prijatelja na društvenim mrežama, s puno ljudi sam u kontaktu, vijest da je Kićo preminuo dobila sam čim je objavljeno u Hrvatskoj. Iako smo svi znali da je u teškom stanju, ipak smo se nadali da će se oporaviti. Tužan je to dan za mene, jedan od najtužnijih u životu”, kazala je.

Ljubavna priča između Kiće i Mirjane započela je ranih 1970-ih u SAD-u gdje su se upoznali.

Znala je sve što se događa s Kićom

“Bila je to velika, mlada, nevina ljubav. Bili smo jako mladi, gotovo djeca. Mislim da se samo jednom u životu na taj način može voljeti, i to se pamti. Bez obzira na to što se dogodi poslije, bez obzira na to kamo vas odvedu životni putovi, takve se ljubavi pamte…. Iz takve ljubavi može nastati mnogo toga, kao što se rodila i ova pjesma. Kada se iskreno voli, onda se to samo od sebe dogodi”, ispričala je Mirjana.

Ona i Kićo četiri i pol desetljeća se nisu čuli ni vidjeli, a opet ih je spojila zajednička prijateljica.

“Godinama se nismo vidjeli, niti čuli. Živjeli smo svoje živote, sa svim dobrim i lošim stvarima koje su nam donijeli. Ipak, znala sam sve što se događa s njim, ne samo iz medija. Naša zajednička prijateljica Meri Mersa Miljković uvijek je bila u kontaktu i s njim i sa mnom. Preko nje smo na neki način bili povezani. Ona nas je i potaknula da se 2018. godine napokon vidimo, smatrala je da je to jako važno za oboje. Danas mi je izuzetno drago zbog toga, drago mi je što je Kićo pristao na susret, što smo se pošteno napričali”, rekla je Mirjana.

Neće moći doći na Kićin sprovod

Kićo joj je obećao da će joj se javiti čim se malo oporavi od operacije.

“Čuli smo se prije nego što je otišao na operaciju, onog dana kad je odlazio u bolnicu, i obećao je da će se javiti čim mu bude dovoljno dobro da može telefonirati, čim bude mogao do telefona. Nažalost, stvari su se zakomplicirale, dogodilo se to što se dogodilo i do tog razgovora nikad nije došlo. Nisam se imala prilike oprostiti se s njim. Jako mi je teško zbog toga”, ispričala je.

Mirjana zbog pandemija koronavirusa neće moći doći na Kićin posljednji ispraćaj, no sjećanje na njega zauvijek će živjeti u njoj.

“Nazvao me dosta kasno jedne večeri, deset dana prije odlaska u bolnicu. Bila sam se preplašila jer sam mislila da se dogodilo nešto loše. Kićo me tada pitao hoću li isto izgledati na nebu. Rekla sam: ‘Ma, izgledat ću još bolje, ljepše!. Rekao je kako mu moram obećati da ćemo se vidjeti tamo na nebu, tamo gdje nema više rastanaka, gdje nema boli. Inzistirao je kao da je imao predosjećaj da će se nešto dogoditi. A ja sam imala osjećaj da se oprašta od mene”, kazala je za Jutarnji.