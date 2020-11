Dio Kićinih fanova osvrnuo se i na Mirjaninu dugogodišnju borbu u kojoj pokušava dokazati da je Miroslav Ilić otac njenog sina

Beograđanka kojoj je Krunoslav Slabinac Kićo posvetio pjesmu “Zbog jedne divne, crne žene”, Mirjana Antonović, na svom je Facebooku povodom smrti legendarnog glazbenika napisala je dirljivu posvetu. Zbog toga je kasnije dobila mnoge kritike.

JAVILA SE KIĆINA CRNA ŽENA: ‘Zamolio me da mu obećam da ćemo na nebu biti zajedno…’

“Dragi moji prijatelji, javili su mi da je naš Kićo Slabinac, preminuo. Danas smo izgubili veliku legendu, prijatelja, voljenu osobu i velikog čovjeka. Par dana prije nego što je trebao u bolnicu, Kićo me je zamolio da mu obećam da ćemo u nebu biti zajedno. Obećao mi je da će me nazvati čim otvori oči. Nažalost to se nije dogodilo, što je bilo veoma zabrinjavajuće. Mnogo će nam svima nedostajati, a posebno meni. Sućut njegovoj obitelji”, napisala je Mirjana.

Nedugo nakon toga uslijedile su kritike i prozivke iz javnosti jer mnogi smatraju kako ona nema pravo tako pisati o Kići. Dio glazbenikovih fanova osvrnuo se i na Mirjaninu dugogodišnju borbu u kojoj pokušava dokazati da je Miroslav Ilić otac njenog sina Devina. Ona se preko svog Facebooka osvrnula na te kritike te je svima pojasnila svoj odnos s Kićom.

“Za sve vas koji ste me u ovom trenutku kritizirali zbog mojih komentara za Kiću i iz solidarnosti prema Miroslavu, a ne znate činjenice. Između Kiće i upoznavanja Miroslava je prošlo 15 godina. Kićo i ja smo bili veoma mladi, iskreno smo se voljeli ali stjecajem okolnosti nismo mogli ostati zajedno. Kićo se i oženio i rastao. Dok je bio u braku nismo bili u kontaktu.

NJOJ JE POSVETIO JEDNU OD SVOJIH NAJVEĆIH BALADA: Pogledajte kako danas izgleda Kićina ‘divna, crna žena’

Kasnije smo se vidjeli i ponovo uspostavili prijateljsku vezu. Suprotno od Miroslava, Kićo je dobar čovjek i jedini koji me je u životu iskreno volio. Krivo mu je bilo što Devin sve te gadosti proživljava s Miroslavom i što Devin nije njegov sin. U suprotnom Miroslav nije pošten niti dobar čovjek. Zna da mu je Devin sin i laže čitav svijet, maltretirajući rođeno dijete. S kim bi vi radije bili na nebu, Kićom ili Miroslavom?”, napisala je Mirjana.