KHLOE KARDASHIAN OTKRILA DA JE IMALA KORONAVIRUS: ‘Povraćanje, drhtavica, groznica… Prsa mi gore dok kašljem’

Njena mama Kris Jenner ispričala je kako je odmah skočila na telefon te je tražila pomoć od svih liječnika koje poznaje

Reality zvijezda Khloe Kardashian u najnovijoj epizodi showa “Keeping Up With The Kardashians” otkrila je kako je bila pozitivna na koronavirus. Reality je snimljen prije nekoliko mjeseci, a ona se trenutno odlično osjeća.

“S nestrpljenjem očekujemo Khloeine rezultate da vidimo je li zaražena ili nije. Mislim da ima koronavirus jer je jako bolesna i to me plaši”, rekla je njena sestra Kim.

Potom se oglasila i njena mama Kris Jenner koja je ispričala kako je odmah skočila na telefon te je tražila pomoć od svih liječnika koji su joj se javili za svoju kćer.

“Upravo su mi potvrdili da imam koronavirus. Cijelo sam vrijeme u svojoj sobi i bit ću dobro, no proteklih nekoliko dana mi je bilo jako loše. Povraćanje, drhtavica, groznica. Inače patim od migrena, no ovo je bila najgora glavobolja koju sam ikada imala. Prsa mi gore dok kašljem… Samo ću vam reći da je ovo stvarno”, rekla je Khloe promuklim glasom ležeći u krevetu.