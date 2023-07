Holivudski glumac i oskarovac Kevin Spacey (63) je "seksualni nasilnik" koji uživa u tome da se muškarci osjećaju "nemoćno", rečeno je na njegovom suđenju za seksualno zlostavljanje, javlja The Sun.

Spacey je optužen za napad na četvoricu muškaraca, a te optužbe sežu čak 22 godine unazad.

POGLEDAJTE VIDEO: Sedlar o Spaceyu: 'Meni ne smeta njegov status, najbitnije mi je da veliki glumac pristao na ulogu'

Na Krunskom sudu u Southwarku čulo se kako je Spaceyja "napalilo" to što su se njegove navodne žrtve naljutile na njega i da je vjerovao da neće otkriti da ih je zlostavljao zbog njegove slave.

On je "zlorabio moć i utjecaj koji su mu omogućili njegov ugled i slava" kako bi se iživljavao na četvorici muškaraca, rečeno je porotnicima. Spacey je također iskoristio svoju "popularnost i istaknutost, svoju slavu i utjecaj" kako bi uzeo "što i koga je htio i kad je htio", rečeno je.

Tužiteljica Christine Agnew je dodala: "Kevin Spacey je glumac, mnogi od vas to već znaju. On je izuzetno poznat glumac koji je osvojio niz nagrada. On je također, muškarac koji seksualno napada druge muškarce. On je muškarac koji ne poštuje osobne granice ili prostor. On je muškarac za kojeg se čini da uživa u tome da se drugi osjećaju nemoćno i neugodno, seksualni nasilnik".

'Napalio bi se kada bi me razljutio'

Porotnici su čuli da su četiri navodne žrtve bile u 20-im ili 30-im godinama kada su "privukle pozornost" zvijezde. Unatoč tome što nije želio "da ga se dira", Spacey nije "baš mario za njihove osjećaje" te ih je svejedno "agresivno" pipkao.

"Učinio je ono što je želio za svoje osobno seksualno zadovoljstvo", istaknula je tužiteljica Agnew. Sudu je rečeno da je Spacey tvrdio da su to muškarci izmislili te da je svaki seksualni odnos između njih bio sporazuman.

Jedna navodna žrtva tvrdila je da je Spacey bio vrlo "osjetljiv" te je rekla da bi se glumac "napalio kad bi se on razljutio". Porotnici su čuli kako je Spacey bio uvjeren da žrtva neće izaći u javnost zbog njegove slave i moći te je vjerovao da će mu biti "previše neugodno, previše sram da se požali".

Muškarac je tvrdio da ga je Spacey neprimjereno dirao preko odjeće i "zgrabio ga tako jako da je zamalo sletio s ceste" dok su se jednom vozili u Londonu. Druga navodna žrtva rekla je da ga je glumac zgrabio za genitalije takvom snagom da je to bilo "bolno" te da mu je nakon toga izgovorio razne prostote.

Porotnici su također čuli kako treći muškarac tvrdi da se probudio i zatekao Spaceyja kako izvodi seksualni čin nad njim. Prišao je Spaceyju nakon što je napustio dramsku školu i bio je "zapanjen" kada ga je zvijezda pitala želi li otići na pivo.

Spacey je negirao optužbe

Našli su se u glumčevom stanu. Muškarac je otkrio da se osjećao nelagodno i "ranjivo" kada mu je Spacey navodno stavio lice na međunožje. Porotnicima je rečeno da je nakon navodnog seksualnog napada odgurnuo Spaceyja i otišao te da je plakao na autobusnoj stanici.

Četvrti muškarac upoznao je Spaceyja u pubu u selu zapadno od Oxforda 2013. godine. Tvrdi da ga je tamo glumac dvaput poljubio u vrat i rekao "Budi cool, budi cool" prije nego što ga je zgrabio za međunožje. Članovi porote čuli su da je muškarac napustio pub u "pomalo paničnom stanju".

Spacey, koji se na sudu pojavljuje pod punim imenom Kevin Spacey Fowler, negira 12 optužbi koje datiraju između 2001. i 2015. godine. Njegov odvjetnik Patrick Gibbs rekao je poroti da će čuti "proklete laži" i "namjerna pretjerivanja".

Spacey se u siječnju izjasnio nevinim po tri točke optužnice za nedoličan napad, tri točke optužnice za seksualni napad i jednu točku za navođenje osobe na seksualnu aktivnost bez pristanka. Zvijezda je, također, zanijekala četiri optužbe za seksualni napad i jednu točku za navođenje osobe na penetrativnu seksualnu aktivnost bez pristanka.

Nakon što se saznalo za njegova navodna zlostavljanja, Spaceyju je oduzeta nagrada Emmy, a otkazani su mu i neki glumački angažmani.