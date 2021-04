KERUM OPLEO PO JOLETU; Prozvao ga zbog HDZ-a pa se opravdao: ‘Malo sam popio… Meni je cila ova kampanja zaje***cija’

On i Jole su bili toliko bliski da je Kerum zbog njegove opaske o manjku vrtića u vrijeme lokalnih izbora 2009. izgradio njih šest

Pjevač Joško Čagalj Jole uključio se u kampanju HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Splita, Vicu Mihanovića, a Željko Kerum ga je zbog toga prozvao na svom Facebooku u utorak. Naime, on i Jole već su godinama bliski i Kerum mu je zamjerio taj potez.

“Jole pivač se uključija u kampanju, i to muški. Možda očekuje da će bit novi Mucalo – intendant kazališta. E moj Jole… Piva si mi sto puta, a šta ti je tribalo da se opredjeljuješ? Ne postoji više takvih frajera koji stavljaju takve pivače za intendanta!”, napisao je Kerum tada.

Mihanović mu je ubrzo na to odgovorio pojasnivši kako su on i Jole prijatelji od malih nogu.

Kerum kaže da je impulzivno reagirao

“Jole je moj prijatelj od djetinjstva. Nekima je očito pojam prijateljstva nepoznat i sve gledaju kroz funkcije i interese. Zato će nakon izbora otići u ropotarnicu povijesti”, istaknuo je.

Kerum je nakon toga za 24 sata kazao kako je on impulzivno reagirao kada je komentirao Jolin politički angažman.

“Nije se triba pridružit’ nikome. Nije on samo nastupa’ za mene, nastupa’ je i za druge. Reagirao sam tako, impulzivno, malo sam popio pa sam dobio hrabrost. A nisam se napio, malo sam se opustija, a meni je cila ova kampanja zaje***cija, ja se sa svima rugam. To je za mene sve sprdnja, ja znam tko sam ja i što sam napravio, velika je razlika između mene i njih. A Jole se nije triba’ nikome priklonit’. Ali ne zamjeram mu, nije on loš, dobar je on čovik”, rekao je Kerum.

Gradnja vrtića za svu splitsku djecu

On i Jole su bili toliko bliski da je Kerum zbog njegove opaske o manjku vrtića u vrijeme lokalnih izbora 2009. izgradio njih šest, pa je pjevačeva kćer pohađala vrtić već na jesen.

“Ja sam rekao da ću srediti svima mjesto u vrtiću, ne samo njemu. Svako splitsko dite imat će mjesta u vrtiću”, kazao je tada Kerum.

“I moja se djevojčica nalazi na listi upisanih. Još ne znam točno kojem će vrtiću pripasti, ali ona, kao brojna splitska djeca, ne bi dobila svoje mjesto da nije bilo Keruma”, istaknuo je tada Jole.

Također, Kerumov prijatelj Duško Mucalo bio je za vrijeme njegovog mandata intendant HNK, a na pitanje hoće li pomoći realizaciji operete “Mala Floramye”, Kerum je kazao: “Pomoći ću, a što je maloj?”.