Kendall se pojavila u minijaturnoj crnoj haljini koja je višak materijala imala samo na ramenima dok je otkrivala sve ostalo.

Kendall Jenner pojavila se na zabavi Vanity Faira u savršenoj crnoj haljini u kojoj je pokazala svoje duge noge i zavidnu figuru. Elegantna crna haljina je minica s dubokim dekolteom pa malo toga prepušta mašti, no niti to nije bilo dovoljno nekim njezinim Instagram fanovima pa su je pitali: ‘Jesi li nosila gaćice?’. Na pitanje su odgovorile same fotografije jer haljina ima prozirne strane pa se vide i gaćice.

Iako nije uspjela zadovoljiti znatiželju baš svih, velika većina bila je jednostavno oduševljena njezinim outfitom i preplavila ju je komplimentima. Neki su joj poručili da je ‘brutalno lijepa’ i da je svojom pojavom ‘zaklala’. Fotografije na kojima je zaradila preko dva milijuna lajkova pogledajte u nastavku: