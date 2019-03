KĆI TONČIJA HULJIĆA SNIMILA SVOJU PRVU PJESMU: ‘Dosad sam pjevala u stranim zemljama, ali više se ne želim skrivati’

Iako dolazi iz poznate glazbene obitelji i glazbom se bavi cijeli život, Hani je dugo trebalo da se odluči istupiti na scenu

Hana Huljić, kći poznatog splitskog glazbenika Tončija Huljića, snimila je svoju prvu pjesmu “Alisa”, koju potpisuje i kao kantautorica.

U ZAGREBU USKORO NOVI GLAZBENI SPEKTAKL: ‘Projekt Tončija Huljića bit će glavni izvozni brend’

Nastupala na svjetskim turnejama Maksima Mrvice

Pjesma je objavljena na hrvatskom i engleskom, a strano tržište blisko joj je jer već nekoliko godina nastupa kao vokal u timu Maksima Mrvice na turnejama diljem svijeta. Hana potječe iz poznate glazbene obitelji, no dugo joj je trebalo da se odluči istupiti na scenu.

“Cijeli život pjevam i skladam. Glazbu sam i studirala i time ću se uvijek baviti, pa se ne želim skrivati i pisati pjesme koje slažem u ladicu. Do sad sam uglavnom pjevala u stranim zemljama gdje mogu opušteno uživati u tome jer me nitko ne zna, ali čemu to? Upitala sam se zašto pored svojih, ne bih možda pjevala i pjesme svojih roditelja ako to želim, pa njih pjevam i u Kini na koncertima Maksima Mrvice”, rekla je za Jutarnji list.

NOVA SEZONA ‘ZVIJEZDA’ BIT ĆE POTPUNO DRUGAČIJA: ‘Krećemo u potragu za hrvatskom Jennifer Lopez i Justinom Timberlakeom’

Danima radila na pjesmi

Hana potpisuje glazbu i tekst za englesku verziju pjesme, a tekst hrvatske verzije prepustila je Vjekoslavi Huljić. Mlada glazbenica priznala je da joj je ova pjesma, koja je nastala prošle zime, posebno draga. “Ne postoji neka posebna inspiracija kako svi često misle, jednostavno osluškuješ u svakodnevnom životu nešto što ti zapne za oko ili uho. Obzirom da mi je ovo prva pjesma s kojom izlazim kao kantautor, stalo mi je do svakog segmenta, tako da sam provela dane radeći ju u studiju i smišljajući zvuk. Nadam se da će ljudima biti lijepo dok slušaju moje pjesme jer to je jedino što želim, izmamiti pokoji opušteni osmijeh u sve zabrinutijim licima oko nas”, objasnila je.

Hana piše klasiku, pop pjesme, orkestracije te pjesme za dječje predstave, a surađivala je s “Teatrom Gavran” pa ima u planu napisati i dječju mjuzikl. Trenutno piše orkestracije za instrumentalne skladbe koje će Tonči Huljić zasvirati sa Zagrebačkom filharmonijom na koncertima u Lisinskom i Tomislavcu.