KĆI JELENE VELJAČE HOSPITALIZIRANA: ‘Ne javljamo se jer smo bolesni, brinu za nas posvuda…’

View this post on Instagram

Ovaj stari zeljeznicki most uskoro rezu na tri dijela i prenose negdje drugdje da stanovnicima Beograda na Vodi zvuk tramvaja koji prolaze ne bi smetao. Today is beautiful though. 11C and sunny. Real feel 20C. Perfect day for cherishing the old, the new, and all what you have right now. #liveinthoment #befree #mojbeograd #lovemylife #thankful #magicmoments✨